Частина пішохідного мосту в Ізюмі впала у річку (фото)

В Ізюмі на Харківщині обвалилася опора пішохідного мосту, який постраждав внаслідок обстрілу РФ.

Про це повідомляє місцеве видання «Обрії Ізюмщини». Міст був сильно пошкоджений від обстрілів російських танків у березні 2022 року під час штурму військами РФ правобережної частини Ізюма. Після деокупації міста, комунальні служби полагодили міст, але він все одно залишався в аварійному стані.

У неділю, 19 листопада, у другій половині дня опора впала у річку. Постраждалих внаслідок обвалу немає.

«Місцева влада планує терміново звернутися до експертів з метою обстеження стану пішохідного мосту», – зазначив виданню начальник МВА Валерій Марченко.

Він також додав, що коштів на капітальний ремонт мосту в міському бюджеті не передбачено.

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