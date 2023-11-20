Частина пішохідного мосту в Ізюмі впала у річку (фото)
Фото: К. Григоренко
В Ізюмі на Харківщині обвалилася опора пішохідного мосту, який постраждав внаслідок обстрілу РФ.
Про це повідомляє місцеве видання «Обрії Ізюмщини». Міст був сильно пошкоджений від обстрілів російських танків у березні 2022 року під час штурму військами РФ правобережної частини Ізюма. Після деокупації міста, комунальні служби полагодили міст, але він все одно залишався в аварійному стані.
У неділю, 19 листопада, у другій половині дня опора впала у річку. Постраждалих внаслідок обвалу немає.
«Місцева влада планує терміново звернутися до експертів з метою обстеження стану пішохідного мосту», – зазначив виданню начальник МВА Валерій Марченко.
Він також додав, що коштів на капітальний ремонт мосту в міському бюджеті не передбачено.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, мост, обвал, опора, пешеходный, река, упала, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі на Харківщині обвалилася опора пішохідного мосту, який постраждав внаслідок обстрілу РФ.".