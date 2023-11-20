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Частина пішохідного мосту в Ізюмі впала у річку (фото)

Суспільство 13:17   20.11.2023
Вікторія Яковенко
Частина пішохідного мосту в Ізюмі впала у річку (фото) Фото: К. Григоренко

В Ізюмі на Харківщині обвалилася опора пішохідного мосту, який постраждав внаслідок обстрілу РФ.

Про це повідомляє місцеве видання «Обрії Ізюмщини». Міст був сильно пошкоджений від обстрілів російських танків у березні 2022 року під час штурму військами РФ правобережної частини Ізюма. Після деокупації міста, комунальні служби полагодили міст, але він все одно залишався в аварійному стані.

У неділю, 19 листопада, у другій половині дня опора впала у річку. Постраждалих внаслідок обвалу немає.

«Місцева влада планує терміново звернутися до експертів з метою обстеження стану пішохідного мосту», – зазначив виданню начальник МВА Валерій Марченко.

Він також додав, що коштів на капітальний ремонт мосту в міському бюджеті не передбачено.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 13:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі на Харківщині обвалилася опора пішохідного мосту, який постраждав внаслідок обстрілу РФ.".