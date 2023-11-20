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Часть пешеходного моста в Изюме упала в реку (фото)

Общество 13:17   20.11.2023
Виктория Яковенко
Часть пешеходного моста в Изюме упала в реку (фото) Фото: К. Григоренко

В Изюме на Харьковщине обрушилась опора пешеходного моста, пострадавшего в результате обстрела РФ.

Об этом сообщает местное издание «Обрії Ізюмщини». Мост был сильно поврежден от обстрелов российских танков в марте 2022 года во время штурма войсками РФ правобережной части Изюма. После деоккупации города коммунальные службы починили мост, но он все равно оставался в аварийном состоянии.

В воскресенье, 19 ноября, во второй половине дня опора упала в реку. Пострадавших в результате обрушения нет.

«Местные власти планируют срочно обратиться к экспертам с целью обследования состояния пешеходного моста», — сказал изданию начальник ГВА Валерий Марченко.

Он также добавил, что средств на капитальный ремонт моста в городском бюджете не предусмотрено.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме на Харьковщине обрушилась опора пешеходного моста, пострадавшего в результате обстрела РФ.".