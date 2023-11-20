Часть пешеходного моста в Изюме упала в реку (фото)

В Изюме на Харьковщине обрушилась опора пешеходного моста, пострадавшего в результате обстрела РФ.

Об этом сообщает местное издание «Обрії Ізюмщини». Мост был сильно поврежден от обстрелов российских танков в марте 2022 года во время штурма войсками РФ правобережной части Изюма. После деоккупации города коммунальные службы починили мост, но он все равно оставался в аварийном состоянии.

В воскресенье, 19 ноября, во второй половине дня опора упала в реку. Пострадавших в результате обрушения нет.

«Местные власти планируют срочно обратиться к экспертам с целью обследования состояния пешеходного моста», — сказал изданию начальник ГВА Валерий Марченко.

Он также добавил, что средств на капитальный ремонт моста в городском бюджете не предусмотрено.

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