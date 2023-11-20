Часть пешеходного моста в Изюме упала в реку (фото)
Фото: К. Григоренко
В Изюме на Харьковщине обрушилась опора пешеходного моста, пострадавшего в результате обстрела РФ.
Об этом сообщает местное издание «Обрії Ізюмщини». Мост был сильно поврежден от обстрелов российских танков в марте 2022 года во время штурма войсками РФ правобережной части Изюма. После деоккупации города коммунальные службы починили мост, но он все равно оставался в аварийном состоянии.
В воскресенье, 19 ноября, во второй половине дня опора упала в реку. Пострадавших в результате обрушения нет.
«Местные власти планируют срочно обратиться к экспертам с целью обследования состояния пешеходного моста», — сказал изданию начальник ГВА Валерий Марченко.
Он также добавил, что средств на капитальный ремонт моста в городском бюджете не предусмотрено.
Читайте также: 75 км автодорог и 8 мостов капитально отремонтировали на Харьковщине за год
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Изюм, мост, обвал, опора, пешеходный, река, упала, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Часть пешеходного моста в Изюме упала в реку (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме на Харьковщине обрушилась опора пешеходного моста, пострадавшего в результате обстрела РФ.".