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Пропавшую на Харьковщине маленькую девочку не могут найти третьи сутки

Происшествия 09:07   26.05.2023
Оксана Горун
Пропавшую на Харьковщине маленькую девочку не могут найти третьи сутки

В ГСЧС сообщили, что к поискам двухлетней Виолетты Мужечук, которая пропала на Харьковщине вечером 23 мая, привлекли более 300 человек, но ребенка не нашли до сих пор.

«В течение всего дня продолжались поиски пропавшего ребенка в с. Скрипаи Слобожанской громады. К поисковым работам были привлечены более 300 человек, среди них спасатели ГСЧС, полицейские, волонтеры, кинологи и водолазы. К сожалению, до сих пор исчезнувшая девочка не найдена», — сообщила утром 26 мая пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Тем временем поисковики отряда «Милена» объявили очередной сбор волонтеров для поиска ребенка на территории. Всех, кто готов помочь, собирают 26 мая в 13:00 возле школы в селе Скрипаи (координаты: 49.7240297, 36.6045305).

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На местности поиски будет координировать представительница «Милены» Ирина (097-020-08-10), информационный координатор —  Виктория (093-407-90-46).

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 09:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили, что к поискам двухлетней Виолетты Мужечук, которая пропала на Харьковщине вечером 23 мая, привлекли более 300 человек, но ребенка не нашли до сих пор".