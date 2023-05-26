Пропавшую на Харьковщине маленькую девочку не могут найти третьи сутки

В ГСЧС сообщили, что к поискам двухлетней Виолетты Мужечук, которая пропала на Харьковщине вечером 23 мая, привлекли более 300 человек, но ребенка не нашли до сих пор.

«В течение всего дня продолжались поиски пропавшего ребенка в с. Скрипаи Слобожанской громады. К поисковым работам были привлечены более 300 человек, среди них спасатели ГСЧС, полицейские, волонтеры, кинологи и водолазы. К сожалению, до сих пор исчезнувшая девочка не найдена», — сообщила утром 26 мая пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Тем временем поисковики отряда «Милена» объявили очередной сбор волонтеров для поиска ребенка на территории. Всех, кто готов помочь, собирают 26 мая в 13:00 возле школы в селе Скрипаи (координаты: 49.7240297, 36.6045305).

На местности поиски будет координировать представительница «Милены» Ирина (097-020-08-10), информационный координатор — Виктория (093-407-90-46).