Зниклу на Харківщині маленьку дівчинку не можуть знайти третю добу
У ДСНС повідомили, що до пошуків дворічної Віолетти Мужечук, яка пропала на Харківщині ввечері 23 травня, залучили понад 300 людей, але дитину не знайшли досі.
“Протягом всього дня тривали пошуки зниклої дитини у с. Скрипаї Слобожанської громади. До пошукових робіт були залучені понад 300 осіб, серед них рятувальники ДСНС, поліцейські, волонтери, кінологи та водолази. На жаль до тепер зниклу дівчинку не знайдено”, – повідомила вранці 26 травня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Тим часом пошуковики загону “Мілена” оголосили черговий збір волонтерів для пошуку дитини на території. Усіх, хто готовий допомогти, збирають 26 травня о 13:00 біля школи у селі Скрипаї (координати: 49.7240297, 36.6045305).
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На території пошуки координуватиме представниця “Мілени” Ірина (097-020-08-10), інформаційний координатор – Вікторія (093-407-90-46).
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 09:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що до пошуків дворічної Віолетти Мужечук, яка пропала на Харківщині ввечері 23 травня, залучили понад 300 людей, але дитину не знайшли досі".