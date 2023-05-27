«Бахмут вас научит». Бойцов с Харьковщины бросили в бой без подготовки

Историю группы из 16 бойцов, мобилизованных в Харьковской области в феврале 2023 года и без боевого опыта, рассказывает Wall Street Journal. В тот же месяц мужчин отправили в ад сражений за Бахмут, где они должны были защищать позиции в городских кварталах. В течение 36 часов 11 из этих 16 мужчин либо убили, либо захватили в плен. Стоило ли удержание Бахмута таких потерь, зависит от широкого ожидаемого наступления.

Рядовой Алексей Малковский, безработный отец троих детей, в феврале впервые в жизни выстрелил из гранатомета на передовой в Бахмуте. Российские войска штурмовали одно из зданий, которое было поручено защищать его группе из 16 новобранцев, многие из которых записались на службу за несколько дней до этого и не проходили никакой подготовки.

Малковский провалился. Россияне выстрелили из РПГ и попали в стену рядом с ним, это вызвало шок. Он выбежал из здания и спрятался в фруктовом саду, аж в ушах звенело. Когда вернулся после заката, в комнате лежали тела двух его товарищей.

За 36 часов, которые он провел в жестоких боях в Бахмуте, 11 из 16 мужчин-новобранцев группы Малковского были убиты или взяты в плен, по словам уцелевших солдат и родственников пропавших без вести.

Россия наконец-то укрепила свой контроль над Бахмутом на выходных после 10-месячной битвы, которую Киев использовал для разгрома российских войск. Хотя ни одна сторона не объявила о своих потерях, по оценкам Запада, на Бахмутском фронте были убиты несколько тысяч военных с обеих сторон. Многие другие получили ранения.

Пытаясь сохранить обученные и оснащенные Западом бригады для широко ожидаемого наступления, учитывая гибель многих профессиональных солдат, Киев отправлял мобилизованных солдат и отряды внутренней обороны.

Конечный успех или провал украинской стратегии Бахмута будет зависеть от результатов более широкого наступления.

«Если вы можете избежать необходимости перенаправлять свои решающие боевые силы на что-то вроде Бахмута, что оказало бы долгосрочное негативное влияние на всеобщее контрнаступление, тогда сделайте это», — сказал генерал-лейтенант Бену Ходжесу в отставке, бывшему командующему армией США в Европе. «Конечно, вы всегда платите высокую цену».

16 мужчин, в том числе Малковский, призваны в 5-ю роту украинской 93-й механизированной бригады, 16 февраля выехали из Харькова автобусом на базу бригады, расположенных в двух с половиной часах езды на юг.

Пассажиры были в основном бедными мужчинами из сел северо-восточной Харьковской области, многие были безработными, работали разнорабочими или посменно на заводах в столице области. Хотя некоторые закончили свою обязательную службу годами или десятилетиями раньше, почти никто не видел активных боевых действий.

Две ночи они провели на базе, где, согласно военным документам и фото, получили винтовки и форму советских времен. 18 февраля их вывезли в Константиновку в 25 километрах от Бахмута и поселили в доме на окраине гарнизона.

Они позировали для фотографий с оружием перед религиозными иконами, размещёнными на камине дома, пили энергетические напитки на двухъярусных кроватях в одной из спален, курили и ели на кухне.

Утром 21 февраля прибыл старшина роты и сообщил, что есть приказ отправить людей группами по шесть человек в Бахмут. Российские войска приближались к реке, разделяющей город пополам, давя на украинские подразделения, оборонявшиеся от постоянного обстрела минометов и артиллерии.

Некоторые мужчины угрожали написать официальный отказ выполнять приказ, ссылаясь на отсутствие подготовки. Владислав Юдин, бывший заключенный из города Луганск, сказал, что заявил штабному сержанту, что никогда не держал в руках пистолета, не говоря уже о том, чтобы стрелять, и что он напуган. «Бахмут вас научит», — ответил Юдину мужчина.

Когда первая группа мужчин прибыла в Бахмут ночью, им сказали следовать за командиром на свою позицию. Они шли по переулкам мимо развалин разбомбленных домов, через поваленные телефонные столбы и неразорвавшиеся российские снаряды.

Они подъехали к многоэтажке, отделенной ангаром, сеткой и садом от российских войск в соседнем здании. Они заняли позиции у окон первого этажа. Тогда их обстреляли из гранатометов и минометов, а Юдин рассказал, что видел убитого на глазах 36-летнего односельчанина Сергея Дидика и командира. «Это был ад на земле», — отметил Юдин.

Менее чем в 300 метрах фермер Сергей Пугасий находился в доме, который был подвергнут сильной российской атаке, которая вытеснила его группу. Он попал под пулеметный огонь с третьего этажа другого дома и увидел, как упал командир отделения и еще один солдат. Он оказался беззащитным, когда вокруг него свистели пули. Мужчина упал на землю и вскоре очутился в окружении русских солдат.

«Ты сам? – спрашивает один из россиян, связывая руки, а другой берет его винтовку и снимает с него бронежилет.

Начиная с того боя 21 и 22 февраля и следующего задания 2 марта, для которого уцелевших бойцов подразделения отправили обратно в Бахмут, жены пропавших без вести искали информацию. Они писали в Красный Крест и Организацию Объединенных Наций, звонили на украинскую правительственную горячую линию и писали на десятках страниц социальных сетей для пропавших без вести.

Жене Пугасия Анжелике сообщили об исчезновении мужа 24 февраля, через три дня после того, как она в последний раз с ним общалась. «Это будто стоишь на краю скалы. Я не жена и не вдова», – сказала она в одном из интервью в начале апреля.

В начале марта двое военных приехали домой к Василию Зелинскому, 51-летнему сменному рабочему металлургического комбината с диагностированным заболеванием позвоночника, чтобы сообщить о его исчезновении. Его жена Елена начала рыдать и спрашивала: «Как это так, что берут человека без подготовки, а через неделю его нет?» Один мужчина посмотрел вниз, сказала она, другой ответил: «Это война. Теперь их никто не будет тренировать».

2 апреля канал, связанный с военизированной группировкой «Вагнера», руководившей российским штурмом Бахмута, опубликовал фото военного билета Дидика и заявил, что его смерть подтверждена. Но жена Дидика Валентина убеждена, что он находится в российском плену. «Я знаю, что мой муж жив», — сказала она The Wall Street Journal. «Мое сердце это чувствует».

Жены пропавших возмущены, что мужчин отправили в Бахмут без подготовки. Подавляющее большинство военнослужащих, мобилизованных в Украине, проходят хотя бы минимальную подготовку, а случаи, когда неподготовленным людям приказывают воевать, не распространены. Но украинское законодательство не определяет, сколько должна продолжаться подготовка, и юристы говорят, что новобранцы могут подать жалобу своему командиру или на горячую линию Минобороны.

В феврале украинские законодатели подали законопроект, требующий минимум три месяца подготовки для мобилизованных, но он не прошел через парламент. В Министерстве обороны Украины опровергли отправку неподготовленных военных в Бахмут, а офицер 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что не слышал о подобных случаях в его подразделении. «Если это произойдет, это неправильно», – сказал он. Спикер ВСУ отказался от комментариев.

В середине апреля Пугасий был освобожден в результате обмена пленными после почти двухмесячного плена в рф. Его содержали в тюрьме на оккупированной части украинской Луганской области, а затем перевели в камеру на заброшенной фабрике. Ему и дюжине других завязали глаза, отвезли в Бахмут и сказали пересечь линию фронта, убедившись, что ни одна из сторон не стреляла.

В конце концов, по мнению Пугасия, именно короткая военная служба спасла его от расстрела оккупантами. Когда россияне посмотрели его военный билет и увидели дату его призыва меньше недели назад, они спросили, сколько он воевал. «Двадцать четыре часа», — ответил Пугасий. Он сказал, что они предупредили, что если снова схватят, он не выживет.