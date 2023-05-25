Синегубов: среди освобожденных защитников Бахмута — девять жителей Харьковщины
Среди 106 военных, которые 25 мая вернулись в Украину в рамках очередного обмена пленными с РФ, — девять жителей Харьковщины, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Мы ценим каждого нашего защитника, гордимся ими и прилагаем максимум усилий для скорейшего возвращения домой всех, кто попал в плен. ХОВА поддерживает связь с семьями всех пленных нашей области и оказывает им помощь и поддержку», — написал Синегубов.
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, домой вернулись восемь офицеров и 98 солдат и сержантов. Все они были взяты в плен на Бахмутском направлении. Также репатриированы три тела: двух иностранцев и украинки.
Видео: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
«По меньшей мере семь спасенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому молодому — 21 год», — сообщили в штабе.
68 освобожденных воинов считались пропавшими без вести.
«Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего востока. Каждый из них — герой нашего государства. Среди тех, кого возвращаем из плена, многие считались без вести пропавшими. Родные этих людей прошли сложный этап», — написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Фото, видео: омбудсмен Дмитрий Лубинец
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 20:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 106 военных, которые 25 мая вернулись в Украину в рамках очередного обмена пленными с РФ, — девять жителей Харьковщины, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".