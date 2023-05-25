Синєгубов: серед визволених захисників Бахмута – дев’ять жителів Харківщини
Серед 106 військових, які 25 травня повернулися в Україну в межах чергового обміну полоненими з РФ, – дев’ять мешканців Харківщини, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Ми цінуємо кожного нашого захисника, пишаємося ними та докладаємо максимум зусиль для якнайшвидшого повернення додому усіх, хто потрапив в полон. ХОВА підтримує зв’язок з родинами усіх полонених нашої області та надає їм допомогу та підтримку”, – написав Синєгубов.
За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися вісім офіцерів та 98 солдатів та сержантів. Усіх їх узяли в полон на Бахмутському напрямку. Також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.
Відео: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
“Щонайменше сім врятованих оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік”, – повідомили у штабі.
68 звільнених воїнів вважалися зниклими безвісти.
“Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого сходу. Кожен з них – герой нашої держави. Серед тих, кого повертаємо з полону, чимало вважалися безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап”, – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Фото, відео: омбудсмен Дмитро Лубінець
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 20:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед 106 військових, які 25 травня повернулися в Україну в межах чергового обміну полоненими з РФ, – дев’ять мешканців Харківщини, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".