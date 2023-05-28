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ISW: наемники «Вагнера» выходят из Бахмута, туда перекидывают «ДНРовцев»

Мир 12:14   28.05.2023
Оксана Горун
ISW: наемники «Вагнера» выходят из Бахмута, туда перекидывают «ДНРовцев» Фото: карта ISW

В разрушенный Бахмут российские оккупанты перекидывают войска так называемой «ДНР» из-под Авдеевки. Это скажется на темпах наступательных действий захватчиков на Авдеевском направлении.

Данные о происходящем на фронте на Донбассе опубликовал Институт изучения войны (ISW).

«Наемники группы «Вагнера», похоже, отходят из города Бахмут, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются. Украинские военные сообщили, что российские наступательные операции резко сократились до двух стычек на бахмутском направлении, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила это сокращение российской демобилизацией на месте и перегруппировкой сил в этом районе», — отметили аналитики ISW.

Институт изучения войны также сослался на информацию секретаря СНБО Алексея Данилова, который заявил, что наемников «Вагнера» выводят из города Бахмута и перегруппировывают «еще в трех точках». Проанализировав также данные российских источников, в Институте изучения войны пришли к выводу: «Заявления Пригожина, вероятно, верны, учитывая снижение российских наступательных возможностей вокруг Бахмута и украинские заявления о ситуации в Бахмуте».

На место выходящих недобитых остатков «Вагнера» в Бахмут отправляют силы так называемой «ДНР».

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«Министерство обороны Великобритании оценило, что силы «Донецкой Народной Республики (ДНР)», вероятно, вошли в город Бахмут 24 мая и начали операции по зачистке. Ранее ISW зафиксировал подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ДНР, действовавшие на бахмутском направлении после боев в районе Авдеевки», — отметили аналитики.

По их мнению, переброска подразделений «ДНР» в Бахмут может снизить темпы российских наступательных действий в районе Авдеевки.

«Российские наступления в районе Авдеевки неуклонно снижаются, по крайней мере, с 8 апреля после того, как российское военное командование попыталось активизировать наступательные операции вблизи населенного пункта в середине марта, а переброска подразделений «ДНР» в Бахмут может еще больше замедлить действия России на линии Авдеевка-Донецк», — пришли к выводу в Институте изучения войны.

При этом аналитики также отметили, что командование оккупантов, похоже, усиливает фланги Бахмута регулярными формированиями. В частности, туда могли перебросить части 31-й бригады ВДВ с линии Сватово-Кременная.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 12:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В разрушенный Бахмут российские оккупанты перекидывают войска так называемой «ДНР» из-под Авдеевки. Это скажется на темпах наступательных действий захватчиков на Авдеевском направлении".