ISW: найманці “Вагнера” виходять із Бахмута, туди перекидають “ДНРівців”

У зруйнований Бахмут російські окупанти перекидають війська так званої “ДНР” з-під Авдіївки. Це позначиться на темпах наступальних дій загарбників на Авдіївському напрямку.

Дані про те, що відбувається на фронті, на Донбасі опублікував Інститут вивчення війни (ISW).

“Найманці групи “Вагнера”, схоже, відходять із міста Бахмут, щоб відновитися і перегрупуватися в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та навколо нього зменшуються. Українські військові повідомили, що російські наступальні операції різко скоротилися до двох сутичок на бахмутському напрямку, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила це скорочення російською демобілізацією на місці та перегрупуванням сил у цьому районі”, – зазначили аналітики ISW.

Інститут вивчення війни також послався на інформацію секретаря РНБО Олексія Данилова, який заявив, що найманців “Вагнера” ​​виводять із Бахмута та перегруповують “ще у трьох точках”. Проаналізувавши дані російських джерел, в Інституті вивчення війни дійшли висновку: “Заяви Пригожина, ймовірно, вірні, враховуючи зниження російських наступальних можливостей навколо Бахмута та українські заяви про ситуацію в Бахмуті”.

На місце недобитих залишків “Вагнера”, що виходять, у Бахмут відправляють сили так званої “ДНР”.

“Міністерство оборони Великобританії оцінило, що сили “Донецької Народної Республіки (ДНР)”, ймовірно, увійшли до міста Бахмут 24 травня і почали операції з зачистки. Раніше ISW зафіксував підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу на бахмутському напрямку після боїв у районі Авдіївки”, – зазначили аналітики.

На їхню думку, перекидання підрозділів “ДНР” до Бахмута може знизити темпи російських наступальних дій у районі Авдіївки.

“Російські наступи в районі Авдіївки неухильно знижуються, принаймні, з 8 квітня після того, як російське військове командування спробувало активізувати наступальні операції поблизу населеного пункту в середині березня, а перекидання підрозділів “ДНР” до Бахмута може ще більше сповільнити дії Росії на лінії Авдіївка-Донецьк”, – дійшли висновку в Інституті вивчення війни.

При цьому аналітики також наголосили, що командування окупантів, схоже, посилює фланги Бахмута регулярними формуваннями. Зокрема, туди могли перекинути частини 31-ї бригади ВДВ із лінії Сватове-Кремінна.