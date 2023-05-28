Может ли Купянск стать «вторым Бахмутом»: ответ ВСУ

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире нацмарафона сообщил о ситуации на Купянско-Лиманском направлении, выводе «Ванера» из Бахмута и ответил на вопрос ведущей, может ли Купянску угрожать судьба Бахмута.

«На Лиманско-Купянском направлении произошло два боеприкосновения за эти сутки. Враг продолжает использовать артиллерию и РСЗО для поражения наших позиций, 342 раза за эти сутки, три авиаудара. В боях было уничтожено 20 оккупантов, 52 получили ранения и также уничтожена пушка Д-20», — проинформировал Череватый.

Так он ответил на вопрос ведущей нацмарафона, может ли Купянск повторить судьбу Бахмута по масштабу разрушений и давления: «Нет, мы пока не видим таких тенденций. Пока что там надежно выстроена оборона, и в принципе нет для того оснований, чтобы так думать».

Что касается событий в самом Бахмуте, то спикер Восточной группировки ВСУ сообщил, что активность боевых действий там радикально уменьшилась.

«Фактически за эти сутки на этом направлении было только одно боестолкновение. Однако враг продолжает наносить огневые удары. 250 раз он ствольной и реактивной артиллерией бил по нашим позициям. Мы также отвечали врагу огнем, в результате чего было убито 80 оккупантов, 99 получили ранения, один взят в плен. Также были повреждены две самоходные минометно-артиллерийские установки «Нона», одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», одна станция РЭБ и один полевой склад с боеприпасами», — перечислил Череватый.

Он подтвердил, что захватчики проводят в районе Бахмута ротацию. В том числе из города выводят боевиков «Вагнера». По словам Череватого, желание «вагнеровцев» покинуть разрушенный город до 1 июня действительно велико.

«Учитывая, что они понесли просто колоссальные потери. Как сказал командующий фронтом генерал-полковник Александр Сырский, они были как крысы загнаны в эту ловушку Бахмута, а сейчас как крысы бегут из нее, как крысы, бегущие с тонущего корабля», — оценил ситуацию представитель ВСУ.

По его мнению, «вагнеровцы» прекрасно понимали, что еще несколько недель в таком темпе — и их просто не останется физически.

Что касается действий ВСУ под Бахмутом, то дополнительного продвижения по флангам нет.

«Идет другая боевая работа. Каждый день подразделения заняты каждым своим заданием, каждому определены задачи четко, и все это делается для будущих шагов, которые помогут продвижению наших войск», — объяснил Череватый.