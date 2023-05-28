Чи може Куп’янськ стати “другим Бахмутом”: відповідь ЗСУ

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері нацмарафону повідомив про ситуацію на Куп’янсько-Лиманському напрямку, виведення “Ванера” ​​з Бахмута та відповів на питання ведучої, чи може Куп’янську загрожувати доля Бахмута.

“На Лимансько-Куп’янському напрямку відбулося два боєзіткнення за цю добу. Ворог продовжує використовувати артилерію та РСЗВ для враження наших позицій, 342 рази за цю добу, три авіаудари. У боях було знищено 20 окупантів, 52 зазнали поранень і також знищено гармату Д-20“, – поінформував Череватий.

Так він відповів на запитання ведучої нацмарафону, чи може Куп’янськ повторити долю Бахмута за масштабом руйнувань і тиску: “Ні, ми поки що не бачимо таких тенденцій. Поки що там надійно вибудувана оборона, і в принципі немає для того підстав, щоб так думати“.

Щодо подій у самому Бахмуті, то спікер Східного угруповання ЗСУ повідомив, що активність бойових дій там радикально зменшилася.

“Фактично за цю добу на цьому напрямку було тільки одне боєзіткнення. Проте ворог продовжує наносити вогневі удари. 250 разів він ствольною та реактивною артилерією бив по наших позиціях. Ми також відповідали ворогу вогнем, у результаті чого було вбито 80 окупантів, 99 зазнали поранень, один взятий у полон. Також було підбито дві самохідні мінометно-артилерійські установки “Нона”, одну самохідну артилерійську установку “Гвоздика”, одну станцію РЕБ і також один польовий склад із боєприпасами”, – перерахував Череватий.

Він підтвердив, що загарбники проводять у районі Бахмута ротацію. У тому числі із міста виводять бойовиків “Вагнера”. За словами Череватого, бажання “вагнерівців” залишити зруйноване місто до 1 червня справді велике.

“З огляду на те, що вони зазнали просто колосальних втрат. Як сказав командувач фронтом генерал-полковник Олександр Сирський, вони були як щурі загнані в цю пастку Бахмута, а зараз як щурі тікають із неї, як щурі, які тікають з корабля, що тоне“, – оцінив ситуацію представник ЗСУ.

На його думку, “вагнерівці” чудово розуміли, що ще кілька тижнів у такому темпі – і їх просто не залишиться фізично.

Щодо дій ЗСУ під Бахмутом, то додаткового просування флангами немає.

“Йде інша бойова робота. Щодня підрозділи зайняті кожен своїм завданням, кожному визначені завдання чітко, й усе це робиться для майбутніх кроків, які допоможуть просуванню наших військ“, – пояснив Череватий.