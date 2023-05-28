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Ночная атака «Шахедами»: над Киевом сбили больше 40 беспилотников, есть жертвы

Происшествия 07:24   28.05.2023
Оксана Горун
Ночная атака «Шахедами»: над Киевом сбили больше 40 беспилотников, есть жертвы Фото: скрин

Армия РФ массированно атаковала Украину беспилотниками типа «Shahed». Больше всего досталось Киеву. Есть жертвы и разрушения, сообщила Киевская городская военная администрация.

«В эти сутки враг снова нанес массированный авиационный удар по Украине, детальная информация будет обнародована впоследствии», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Первые подробности о последствиях атаки сообщили в КМВА, отметив, что, видимо, противник решил так «поздравить» жителей столицы со Днем Киева.

«Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно – баражирующими боеприпасами «Shahed». Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более пяти часов! По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников рашистов. По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева», — отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Так, по его информации, обломки дронов попали в 7-этажное нежилое здание в Голосеевском районе Киева. Один человек погиб, второй — в  больнице. В этом же районе загорелась крыша одного из ТРЦ, возникли пожары на территории стройки и на складах готовой продукции одного из предприятий. Там — разрушения на площади 1000 кв. м, есть один пострадавший.

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«В Печерском районе загорелась крыша дома. В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется», — отметил Попко.

Использовано иллюстративное фото.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 07:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ массированно атаковала Украину беспилотниками типа «Shahed». Больше всего досталось Киеву. Есть жертвы и разрушения, сообщила Киевская городская военная администрация".