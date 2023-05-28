Нічна атака “Шахедами”: над Києвом збили понад 40 безпілотників, є жертви
Армія РФ масовано атакувала Україну безпілотниками типу “Shahed”. Найбільше дісталося Києву. Є жертви та руйнування, повідомила Київська міська військова адміністрація.
“Цієї доби ворог знову завдав масованого авіаційного удару по Україні, детальна інформація буде оприлюднена згодом“, – поінформував Генштаб ЗСУ.
Перші подробиці про наслідки атаки повідомили у КМВА, наголосивши, що, мабуть, противник вирішив так “привітати” жителів столиці з Днем Києва.
“Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме – баражуючими боєприпасами «Shahed». Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин! За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Так, за його інформацією, уламки дронів влучили до 7-поверхової нежитлової будівлі в Голосіївському районі Києва. Одна людина загинула, друга – у лікарні. У цьому ж районі спалахнув дах одного з ТРЦ, виникли пожежі на території будівництва та на складах готової продукції одного з підприємств. Там – руйнування на площі 1000 кв. м, є один постраждалий.
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“У Печерському районі загорівся дах будинку. У Дарницькому районі в одному з магазинів вибито скло та пошкоджено двері. Інформація про постраждалих уточнюється”, – зазначив Попко.
Використано ілюстративне фото.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 07:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ масовано атакувала Україну безпілотниками типу “Shahed”. Найбільше дісталося Києву. Є жертви та руйнування, повідомила Київська міська військова адміністрація".