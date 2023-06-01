На Купянско-Лиманском направлении уничтожены танк, БТР и станция РЭБ врага

На Купянско-Лиманском направлении в течение суток враг 522 раза открывал огонь по позициям украинских защитников.

Об этом в эфире нацмарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Кроме этого, российские захватчики совершили 23 авианалета. В результате 6 боестолкновений 52 оккупанта были уничтожены, еще 75 получили ранения.

«Уничтожен танк Т-72, БТР-70, следует отметить, что это очень старая модель, характерно, что они уже начинают ее применять. Также гаубицу Д-30, миномет, станцию РЭБ, командно-наблюдательный пункт врага», — добавил Череватый.