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На Купянско-Лиманском направлении уничтожены танк, БТР и станция РЭБ врага

Общество 11:29   01.06.2023
Виктория Яковенко
На Купянско-Лиманском направлении уничтожены танк, БТР и станция РЭБ врага

На Купянско-Лиманском направлении в течение суток враг 522 раза открывал огонь по позициям украинских защитников.

Об этом в эфире нацмарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Кроме этого, российские захватчики совершили 23 авианалета. В результате 6 боестолкновений 52 оккупанта были уничтожены, еще 75 получили ранения.

«Уничтожен танк Т-72, БТР-70, следует отметить, что это очень старая модель, характерно, что они уже начинают ее применять. Также гаубицу Д-30, миномет, станцию РЭБ, командно-наблюдательный пункт врага», — добавил Череватый.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 11:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении в течение суток враг 522 раза открывал огонь по позициям украинских защитников.".