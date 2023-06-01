На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено танк, БТР і станцію РЕБ ворога
На Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби ворог 522 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників.
Про це в етері нацмарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Окрім цього, російські загарбники здійснили 23 авіанальоти. У результаті 6 боєзіткнень 52 окупанти було знищено, ще 75 отримали поранення.
«Знищено танк Т-72, БТР-70, треба відмітити, що це дуже стара модель, характерно, що вони вже починають її застосовувати. Також гаубицю Д-30, міномет, станцію РЕБ, командно-спостережний пункт ворога», – додав Череватий.
Читайте також: “Ми дали їм зібратися та “накрили” пакетами “Градів” – РДК про Бєлгородщину
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено танк, БТР і станцію РЕБ ворога»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 11:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби ворог 522 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників.".