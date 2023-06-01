На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено танк, БТР і станцію РЕБ ворога

На Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби ворог 522 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників.

Про це в етері нацмарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Окрім цього, російські загарбники здійснили 23 авіанальоти. У результаті 6 боєзіткнень 52 окупанти було знищено, ще 75 отримали поранення.

«Знищено танк Т-72, БТР-70, треба відмітити, що це дуже стара модель, характерно, що вони вже починають її застосовувати. Також гаубицю Д-30, міномет, станцію РЕБ, командно-спостережний пункт ворога», – додав Череватий.