Сырский похвалил харьковскую 92 ОМБр за продвижение на Сватовском направлении

Ситуация на востоке Украины осложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны, пишет Military Media Center со ссылкой на командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

Сообщается, что Сырский побывал в частях, которые держат оборону на наиболее напряженных участках фронта. В ходе общения с командирами подразделений были разработаны «новые подходы и видение скорейшего достижения успеха».

«Каждые такие действия требуют тщательного планирования, кропотливой подготовки военнослужащих для их практического выполнения, то есть согласованных действий штабов и подразделений для успешного выполнения боевых задач. Тогда даже численное преимущество не помогает врагу. В качестве примера хочу отметить работу подразделения 92-й отдельной механизированной бригады, которое не только отбило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его «плечах» продвинулось вперед на 400 метров», — отметил Сырский.