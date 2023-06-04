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Сырский похвалил харьковскую 92 ОМБр за продвижение на Сватовском направлении

Политика 12:47   04.06.2023
Елена Нагорная
Сырский похвалил харьковскую 92 ОМБр за продвижение на Сватовском направлении Фото: Military Media Center

Ситуация на востоке Украины осложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны, пишет Military Media Center со ссылкой на командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

Сообщается, что Сырский побывал в частях, которые держат оборону на наиболее напряженных участках фронта. В ходе общения с командирами подразделений были разработаны «новые подходы и видение скорейшего достижения успеха».

«Каждые такие действия требуют тщательного планирования, кропотливой подготовки военнослужащих для их практического выполнения, то есть согласованных действий штабов и подразделений для успешного выполнения боевых задач. Тогда даже численное преимущество не помогает врагу. В качестве примера хочу отметить работу подразделения 92-й отдельной механизированной бригады, которое не только отбило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его «плечах» продвинулось вперед на 400 метров», — отметил Сырский.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 12:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на востоке Украины осложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны, пишет Military Media Center со ссылкой на командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.".