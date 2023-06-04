Сирський похвалив харківську 92 ОМБр за просування на Сватівському напрямку

Ситуація на сході України ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони, пише Military Media Center із посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.

Повідомляється, що Сирський побував у частинах, які тримають оборону на найнапруженіших ділянках фронту. Під час спілкування з командирами підрозділів було розроблено “нові підходи та бачення якнайшвидшого досягнення успіху”.

“Кожні такі дії потребують ретельного планування, кропіткої підготовки військовослужбовців для їхнього практичного виконання, тобто узгоджених дій штабів та підрозділів для успішного виконання бойових завдань. Тоді навіть чисельна перевага не допомагає ворогу. Як приклад, хочу відмітити роботу підрозділу 92-ї окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його «плечах» просунувся вперед на 400 метрів”, – зазначив Сирський.