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Харківські прикордонники знищили російський БТР на Луганщині (відео)

Події 14:15   05.10.2023
Оксана Якушко
Харківські прикордонники знищили російський БТР на Луганщині (відео)

На Сватівському напрямку бійці “Сталевого кордону” влучно поцілили російський БТР.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Відео знищення російської техніки продемонструвало ефектну роботу артилеристів «Сталевого кордону» на сватівському напрямку.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 14:15;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Сватівському напрямку бійці “Сталевого кордону” влучно поцілили російський БТР.".