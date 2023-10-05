Дві дорогі та рідкісні системи РЕБ РФ підбили на Лимано-Куп’янському напрямку
ЗСУ “відмінусували” російські РЕБ “Зоопарк” та “Борисоглєбськ“. Про це в етері нацмарафону заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
“Цікавими цілями на цьому напрямку в нас були станція РЕБ “Борісоглєбськ”, яка створювала завади та перехоплення та ще друга – РЛС “Зоопарк” була пошкоджена. Це спеціальна радіолокаційна станція, яка дуже надокучає нашим військам. Це дуже така “жирна” ціль. Вона була пошкоджена – вона робила засічки нашої артилерії на досить великій дистанції, й зараз таке послаблення. Вони дуже дорогі – ці станції, вони коштують мільйони доларів. Нам вдалося вполювати все ж, і зараз сподіваємося на цьому напрямку стане трошечки легше все ж. Оскільки, поки вони приведуть її до ладу, усе це вимагає часу. А звісно що в умовах такої інтенсивності бойових дій кожен день іде на вагу золота“, — розповів Євлаш.
Він повідомив, що загалом минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку Сили оборони знищили 13 одиниць озброєння та військової техніки, а також ліквідували пораненими та вбитими 122 окупанти.
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“Вдалося знищити два танки Т-72, п’ять бойових броньованих машин, до яких входять МТ-ЛБ, БТР, БМД та інші зразки озброєння. Та вдалося знищити ще дві машини – “Урал” та “УАЗ”, – доповнив Ілля Євлаш.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 10:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ “відмінусували” російські РЕБ “Зоопарк” та “Борисоглєбськ”. Про це в етері нацмарафону заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євла".