Две дорогие и редкие системы РЭБ РФ «подбили» на Лимано-Купянском направлении
ВСУ «отминусовали» российские РЭБ «Зоопарк» и «Борисоглебск». Об этом в эфире нацмарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Интересными целями на этом направлении у нас были станция РЭБ «Борисоглебск», которая создавала помехи и осуществляла перехваты, а вторая – РЛС «Зоопарк» была повреждена. Это специальная радиолокационная станция, которая очень надоедает нашим войскам. Это очень такая «жирная» цель. Она была повреждена – она засекала нашу артиллерию на достаточно большой дистанции, и сейчас такое облегчение. Они очень дорогие – эти станции, они стоят миллионы долларов. Нам удалось «подстрелить» их все же. И сейчас, надеемся, на этом направлении станет немного легче все же. Поскольку, пока они приведут их в порядок, все это требует времени. А конечно, в условиях такой интенсивности боевых действий каждый день идет на вес золота», — рассказал Евлаш.
Он сообщил, что в целом за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении Силы обороны уничтожили 13 единиц вооружения и военной техники, а также ликвидировали ранеными и убитыми 122 оккупанта.
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«Удалось уничтожить два танка Т-72, пять боевых бронированных машин, включая МТ-ЛБ, БТР, БМД и другие образцы вооружения. Удалось уничтожить еще две машины – «Урал» и «УАЗ», — дополнил Илья Евлаш.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ «отминусовали» российские РЭБ «Зоопарк» и «Борисоглебск». Об этом в эфире нацмарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш".