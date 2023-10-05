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Росіяни атакували через кордон на Харківщині: інформація ЗСУ

Події 10:04   05.10.2023
Оксана Горун
Росіяни атакували через кордон на Харківщині: інформація ЗСУ

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував атаку на село Зибине, здійснену через кордон на північному сході Харківщини (біля Вовчанська).

За його словами, такі рейди через кордон ворог на Харківщині здійснює нечасто.

Харківщина в нас відносно спокійна, якщо порівнювати з Лимано-Куп’янським та Бахмутським напрямком. Час від часу противник здійснює такі атаки, використовуючи міномети, артилерійське озброєння. Також інколи використовує ракети С-300 для враження цивільної інфраструктури. Це робиться для того, аби відволікти увагу та не дати нашим силам відійти з цього напрямку – перекинути їх на важливіші напрямки, де зараз ми потребуємо більше резервів, більше людського ресурсу“, — пояснив Євлаш в етері нацмарафону.

Зибіно на карті DeepState
Ілюстрація: мапа DeepState

Він зазначив, що противник постійно зміцнює держкордон, створюючи мінно-інженерні та мінно-вибухові загородження.

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Він перестраховується про всяк випадок. Проте ми бачимо, що противник постійно продовжує вздовж лінії зіткнення так званий “турбуючий вогонь”, який не дає розслабитися та викликає відповідну реакцію. Здебільшого з цією метою противник завдає удари вздовж державного кордону“, – сказав спікер Східного угруповання ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував атаку на село Зибине, здійснену через кордон на північному сході Харківщини (біля Вовчанська)".