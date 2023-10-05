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Армія РФ трохи просунулась у бік Харківщини: дані ISW (мапи)

Події 07:51   05.10.2023
Оксана Горун
Армія РФ трохи просунулась у бік Харківщини: дані ISW (мапи)

Інститут вивчення війни (ISW) на підставі кадрів із геолокацією підтвердив просування ворога на схід від Макіївки – біля адмінкордону Харківщини та Луганської області.

“Російські війська 4 жовтня завдали наземних ударів на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна і трохи просунулися. На кадрах з геолокацією, опублікованих 3 жовтня, видно, що російські війська незначно просунулися на схід від Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної). 4 жовтня український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили п’ять російських атак на схід від Макіївки в Луганській області та на північний захід від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної) у Донецькій області”, – поінформували аналітики ISW.

Макіївка на карті DeepState

Також в ISW звернули увагу на повідомлення Генштабу ЗСУ про атаку армії РФ на північ від села Зибине.

Зибіно на карті DeepState

“Український генеральний штаб повідомив, що 4 жовтня українські сили відбили обмежену російську атаку на північ від Зибиного (3 км на південь від кордону Харківської області з Росією), мабуть, маючи на увазі обмежений транскордонний рейд, що виходив із Бєлгородської області”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) на підставі кадрів із геолокацією підтвердив просування ворога на схід від Макіївки – біля адмінкордону Харківщини та Луганської області".