Армія РФ трохи просунулась у бік Харківщини: дані ISW (мапи)

Інститут вивчення війни (ISW) на підставі кадрів із геолокацією підтвердив просування ворога на схід від Макіївки – біля адмінкордону Харківщини та Луганської області.

“Російські війська 4 жовтня завдали наземних ударів на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна і трохи просунулися. На кадрах з геолокацією, опублікованих 3 жовтня, видно, що російські війська незначно просунулися на схід від Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної). 4 жовтня український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили п’ять російських атак на схід від Макіївки в Луганській області та на північний захід від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної) у Донецькій області”, – поінформували аналітики ISW.

Також в ISW звернули увагу на повідомлення Генштабу ЗСУ про атаку армії РФ на північ від села Зибине.

“Український генеральний штаб повідомив, що 4 жовтня українські сили відбили обмежену російську атаку на північ від Зибиного (3 км на південь від кордону Харківської області з Росією), мабуть, маючи на увазі обмежений транскордонний рейд, що виходив із Бєлгородської області”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.