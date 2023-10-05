Армия РФ незначительно продвинулась в сторону Харьковщины: данные ISW (карты)

Институт изучения войны (ISW) на основании кадров с геолокацией подтвердил продвижение врага к востоку от Макеевки — у админграницы Харьковщины и Луганской области.

«Российские войска 4 октября нанесли наземные удары на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и незначительно продвинулись. На кадрах с геолокацией, опубликованных 3 октября, видно, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной). 4 октября украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили пять российских атак к востоку от Макеевки в Луганской области и к северо-западу от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной) в Донецкой области», — проинформировали аналитики ISW.

Также в ISW обратили внимание на сообщение Генштаба ВСУ об атаке армии РФ к северу от села Зыбино.

«Украинский генеральный штаб сообщил, что 4 октября украинские силы отразили ограниченную российскую атаку к северу от Зыбиного (3 км к югу от границы Харьковской области с Россией), вероятно, имея в виду ограниченный трансграничный рейд, исходивший из Белгородской области», — прокомментировали в Институте изучения войны.