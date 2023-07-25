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Сирський показав роботу харківської 92 ОМБр на Сватівському напрямку (відео)

Події 10:08   25.07.2023
Оксана Горун
Сирський показав роботу харківської 92 ОМБр на Сватівському напрямку (відео)

92 ОМБр знищує окупантів, що ховаються в окопах на Луганщині.

Відео точного удару опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Сватівський напрямок. Бойова робота зі знищення росіян триває. Працює 92-га ОМБр. Відмінний скид“, – підписав він відеоролик.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 10:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "92 ОМБр знищує окупантів, що ховаються в окопах на Луганщині".