Сирський показав роботу харківської 92 ОМБр на Сватівському напрямку (відео)

92 ОМБр знищує окупантів, що ховаються в окопах на Луганщині.

Відео точного удару опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

“Сватівський напрямок. Бойова робота зі знищення росіян триває. Працює 92-га ОМБр. Відмінний скид“, – підписав він відеоролик.