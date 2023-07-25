Сирський показав роботу харківської 92 ОМБр на Сватівському напрямку (відео)
92 ОМБр знищує окупантів, що ховаються в окопах на Луганщині.
Відео точного удару опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
“Сватівський напрямок. Бойова робота зі знищення росіян триває. Працює 92-га ОМБр. Відмінний скид“, – підписав він відеоролик.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 10:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "92 ОМБр знищує окупантів, що ховаються в окопах на Луганщині".