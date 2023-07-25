Сырский показал работу харьковской 92 ОМБр на Сватовском направлении (видео)
Фото: скрин
92 ОМБр уничтожает оккупантов, прячущихся в окопах на Луганщине.
Видео точного удара опубликовал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
«Сватовское направление. Боевая работа по уничтожению россиян продолжается. Работает 92-й ОМБр. Отличный сброс», — подписал он видеоролик.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92 ОМБр уничтожает оккупантов, прячущихся в окопах на Луганщине".