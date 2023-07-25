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Сырский показал работу харьковской 92 ОМБр на Сватовском направлении (видео)

Происшествия 10:08   25.07.2023
Оксана Горун
Сырский показал работу харьковской 92 ОМБр на Сватовском направлении (видео) Фото: скрин

92 ОМБр уничтожает оккупантов, прячущихся в окопах на Луганщине.

Видео точного удара опубликовал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Сватовское направление. Боевая работа по уничтожению россиян продолжается. Работает 92-й ОМБр. Отличный сброс», — подписал он видеоролик.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 10:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92 ОМБр уничтожает оккупантов, прячущихся в окопах на Луганщине".