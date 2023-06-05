Аммиака в воздухе Купянска сейчас нет, замеры продолжаются – Синегубов

На данный момент замеры в Купянске показывают, что аммиака в воздухе нет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По предварительным сообщениям работающих на месте специалистов угрозы распространения опасных веществ в Купянском обществе нет. В более приближенных к границе с рф населенных пунктах Кучеровке, Синьковке, Петропавловке продолжаются замеры. Продолжаем контролировать уровень загрязнения», – рассказал Синегубов.

Начальник ХОВА попросил сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.