Аммиака в воздухе Купянска сейчас нет, замеры продолжаются – Синегубов
На данный момент замеры в Купянске показывают, что аммиака в воздухе нет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По предварительным сообщениям работающих на месте специалистов угрозы распространения опасных веществ в Купянском обществе нет. В более приближенных к границе с рф населенных пунктах Кучеровке, Синьковке, Петропавловке продолжаются замеры. Продолжаем контролировать уровень загрязнения», – рассказал Синегубов.
Начальник ХОВА попросил сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 22:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент замеры в Купянске показывают, что аммиака в воздухе нет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".