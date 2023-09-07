В районе авторынка «Лоск» в Харькове ликвидируют аварию на водоводе

Ремонтные бригады комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» сегодня, 7 сентября, приступили к устранению 16 аварийных ситуаций на трубопроводах.

В частности, в Холодногорском районе, возле авторынка «Лоск», продолжается комплекс восстановительных мероприятий на водоводе диаметром 800 мм.

«Трубопровод обеспечивает водой жителей поселков Подворки, Солоницевка и микрорайона «Мобиль». В связи с тем, что на этом отрезке водовода периодически возникают аварийные ситуации, приняли решение его заменить. Сейчас прокладываем современный трубопровод протяженностью 100 м. Заблаговременно предупредили жителей о предстоящих работах и подвозим воду автоцистернами предприятия», — сообщил начальник районной службы Александр Сирко.

Накануне бригады устранили 12 повреждений на водоводах.

Информацию об аварийных ситуациях принимают по тел.: 15-33.