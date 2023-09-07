В районе авторынка «Лоск» в Харькове ликвидируют аварию на водоводе
Ремонтные бригады комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» сегодня, 7 сентября, приступили к устранению 16 аварийных ситуаций на трубопроводах.
В частности, в Холодногорском районе, возле авторынка «Лоск», продолжается комплекс восстановительных мероприятий на водоводе диаметром 800 мм.
«Трубопровод обеспечивает водой жителей поселков Подворки, Солоницевка и микрорайона «Мобиль». В связи с тем, что на этом отрезке водовода периодически возникают аварийные ситуации, приняли решение его заменить. Сейчас прокладываем современный трубопровод протяженностью 100 м. Заблаговременно предупредили жителей о предстоящих работах и подвозим воду автоцистернами предприятия», — сообщил начальник районной службы Александр Сирко.
Накануне бригады устранили 12 повреждений на водоводах.
Информацию об аварийных ситуациях принимают по тел.: 15-33.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 17:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные бригады комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» сегодня, 7 сентября, приступили к устранению 16 аварийных ситуаций на трубопроводах.".