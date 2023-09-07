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У районі авторинку «Лоск» в Харкові усувають аварію на водоводі

Суспільство 17:46   07.09.2023
Оксана Якушко
У районі авторинку «Лоск» в Харкові усувають аварію на водоводі

Ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 7 вересня, почали усунення 16 аварійних ситуацій на трубопроводах.

Зокрема, в Холодногірському районі, біля авторинку «Лоск», триває комплекс відновлювальних заходів на водоводі діаметром 800 мм.

«Трубопровід забезпечує водою мешканців селищ Подвірки, Солоницівка та мікрорайону «Мобіль». У зв’язку з тим, що на цьому відрізку водоводу періодично виникають аварійні ситуації, вирішили його замінити. Зараз прокладаємо сучасний трубопровід протяжністю 100 м. Заздалегідь попередили мешканців про майбутні роботи та підвозимо воду автоцистернами підприємства», – повідомив начальник районної служби Олександр Сірко.

Напередодні бригади усунули 12 пошкоджень на водоводах.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 17:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 7 вересня, почали усунення 16 аварійних ситуацій на трубопроводах.".