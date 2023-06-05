Аміаку у повітрі Куп’янська зараз немає, тривають заміри – Синєгубов
Наразі виміри у Куп’янську показують, що аміаку в повітрі немає, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає. У більш наближених до кордону з рф населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри. Продовжуємо контролювати рівень забруднення», – розповів Синєгубов.
Начальник ХОВА попросив зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 22:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі виміри у Куп’янську показують, що аміаку в повітрі немає, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".