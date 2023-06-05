Аміаку у повітрі Куп’янська зараз немає, тривають заміри – Синєгубов

Наразі виміри у Куп’янську показують, що аміаку в повітрі немає, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає. У більш наближених до кордону з рф населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри. Продовжуємо контролювати рівень забруднення», – розповів Синєгубов.

Начальник ХОВА попросив зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями.