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На Харьковщине «будет громко»

Общество 10:15   05.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине «будет громко»

На Харьковщине проведут плановый подрыв взрывоопасных предметов в районе села Байрак под Балаклеей.

«Сегодня, 5 июня, с 11:00 до 12:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака. Будет громко», — предупредила Балаклейская городская военная администрация.

Там также отметили, что параллельно проводят разминирование всей территории громады.

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По данным ГСЧС, за прошедшие сутки на Харьковщине изъяли и уничтожили восемь взрывоопасных предметов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 10:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине проведут плановый подрыв взрывоопасных предметов в районе села Байрак под Балаклеей".