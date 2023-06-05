На Харьковщине «будет громко»
На Харьковщине проведут плановый подрыв взрывоопасных предметов в районе села Байрак под Балаклеей.
«Сегодня, 5 июня, с 11:00 до 12:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака. Будет громко», — предупредила Балаклейская городская военная администрация.
Там также отметили, что параллельно проводят разминирование всей территории громады.
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По данным ГСЧС, за прошедшие сутки на Харьковщине изъяли и уничтожили восемь взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине проведут плановый подрыв взрывоопасных предметов в районе села Байрак под Балаклеей".