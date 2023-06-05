На Харківщині “буде гучно”

На Харківщині проведуть плановий підрив вибухонебезпечних предметів у районі села Байрак під Балаклією.

“Сьогодні, 5 червня, з 11:00 до 12:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак. Буде гучно”, – попередила Балаклійська міська військова адміністрація.

Там також зазначили, що паралельно проводять розмінування усієї території громади.

За даними ДСНС, минулої доби на Харківщині вилучили та знищили вісім вибухонебезпечних предметів.