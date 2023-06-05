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На Харківщині “буде гучно”

Суспільство 10:15   05.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині “буде гучно”

На Харківщині проведуть плановий підрив вибухонебезпечних предметів у районі села Байрак під Балаклією.

“Сьогодні, 5 червня, з 11:00 до 12:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак. Буде гучно”, – попередила Балаклійська міська військова адміністрація.

Там також зазначили, що паралельно проводять розмінування усієї території громади.

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За даними ДСНС, минулої доби на Харківщині вилучили та знищили вісім вибухонебезпечних предметів.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 10:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині проведуть плановий підрив вибухонебезпечних предметів у районі села Байрак під Балаклією".