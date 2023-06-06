Тремя ракетами С-300 рф ударила по Харькову ночью – Генштаб ВСУ
Враг нанес авиационные удары в районах Огурцово и Гатище Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Этой ночью рф вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время атаки враг применил 35 крылатых ракет. Тем не менее, все их уничтожили в воздухе наши защитники.
За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из РСЗО.
Противник и дальше пытается оккупировать Луганскую и Донецкую области. За прошедшие сутки состоялось более 40 боев.
За прошедшие сутки враг ударил ракетами по Харькову, применив 3 ракеты типа С-300.
Также враг нанес авиационные удары в районах Огурцово и Гатище Харьковской области.
Враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Басовое, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Высокая Яруга, Глубокое, Лукьянцы, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Николаевка, Нестерное, Бударки, Зарубинка, Шевяковка, Отрадное в Харьковской области.
На Купянском направлении за прошедшие сутки враг бил из артиллерии и минометов по населенным пунктам Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестово Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 08:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг нанес авиационные удары в районах Огурцово и Гатище Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".