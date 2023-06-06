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Тремя ракетами С-300 рф ударила по Харькову ночью – Генштаб ВСУ

Происшествия 08:50   06.06.2023
Оксана Якушко
Тремя ракетами С-300 рф ударила по Харькову ночью – Генштаб ВСУ

Враг нанес авиационные удары в районах Огурцово и Гатище Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Этой ночью рф вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время атаки враг применил 35 крылатых ракет. Тем не менее, все их уничтожили в воздухе наши защитники.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из РСЗО.

Противник и дальше пытается оккупировать Луганскую и Донецкую области. За прошедшие сутки состоялось более 40 боев.

За прошедшие сутки враг ударил ракетами по Харькову, применив 3 ракеты типа С-300.

Также враг нанес авиационные удары в районах Огурцово и Гатище Харьковской области.

Враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Басовое, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Высокая Яруга, Глубокое, Лукьянцы, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Николаевка, Нестерное, Бударки, Зарубинка, Шевяковка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг бил из артиллерии и минометов по населенным пунктам Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестово Харьковской области.

Читайте также: На Купянском направлении военные рф используют гражданские здания как морги

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 08:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг нанес авиационные удары в районах Огурцово и Гатище Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".