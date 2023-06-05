На Купянском направлении военные рф используют гражданские здания как морги

Около 30 населенных пунктов Харьковщины военные рф обстреляли из минометов, артиллерии и авиации, сообщил Генштаб ВСУ.

В 467 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф противник и дальше пытается полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области. В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

На Слобожанском направлении в течение суток враг нанес авиационные удары в районах Огурцово и Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Басово, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Высокая Яруга, Глубокое, Лукьянцы, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Николаевка, Нестерное, Бударки, Зарубинка, Шевяковка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток из артиллерии и минометов противник бил по населенным пунктам Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

В Купянском направлении противник вынужден использовать гражданские здания населенных пунктов Харьковской области вместо моргов, но без должного оборудования.