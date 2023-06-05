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На Куп’янському напрямку військові рф використовують цивільні будівлі як морги

Події 19:19   05.06.2023
Оксана Якушко
На Куп’янському напрямку військові рф використовують цивільні будівлі як морги

Близько 30 населених пунктів Харківщини військові рф обстріляли з мінометів, артилерії та авіації, повідомив Генштаб ЗСУ. 

У 467 добу широкомасштабної збройної агресії рф противник і надалі намагається повністю окупувати Луганську і Донецьку області. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Слобожанському напрямку протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве та Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Басове, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Висока Яруга, Глибоке, Лук’янці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Зарубинка, Шев’яківка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області замість моргів, але без належного обладнання.

Читайте також: Ворог обстріляв 26 населених пунктів Харківщини та завдав авіаударів – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 19:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 30 населених пунктів Харківщини військові рф обстріляли з мінометів, артилерії та авіації, повідомив Генштаб ЗСУ. ".