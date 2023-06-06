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Трьома ракетами С-300 рф вдарила по Харкову вночі – Генштаб ЗСУ

Події 08:50   06.06.2023
Оксана Якушко
Трьома ракетами С-300 рф вдарила по Харкову вночі – Генштаб ЗСУ

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве і Гатище Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Цієї ночі рф знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки ворог застосував 35 крилатих ракет. Проте всі їх знищили в повітрі наші захисники.

Минулої доби противник завдав 4 ракетних і 64 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з РСЗВ.

Противник і надалі намагається окупувати Луганську та Донецьку області. Минулої доби відбулося понад 40 боїв.

Минулої доби ворог ударив ракетами по Харкову, застосувавши 3 ракети типу С-300.

Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве і Гатище Харківської області.

Ворог з мінометів і артилерії обстріляв населені пункти Басове, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Висока Яруга, Глибоке, Лук’янці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Зарубинка, Шев’яківка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, гатив з артилерії та мінометів по населених пунктах Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області.

Читайте також: На Куп’янському напрямку військові рф використовують цивільні будівлі як морги

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 08:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве і Гатище Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".