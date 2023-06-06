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Владелица аптек из Балаклеи пойдет под суд за работу на оккупантов

Общество 17:30   06.06.2023
Оксана Горун
Владелица аптек из Балаклеи пойдет под суд за работу на оккупантов

Во время оккупации Балаклеи 54-летняя женщина «переквалифицировалась» из предпринимательницы в «начальницу медслужбы».

«Она вступила в должность так называемого «начальника медслужбы Балаклейского территориального управления» при оккупационной администрации, сменив профиль своей деятельности. До захвата города военными из рф женщина была владелицей аптек в городе», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На своей новой должности коллаборантка проводила совещания, выдавала ЦУ сотрудникам, принимала людей на работу. Кроме того, она занималась финансированием больниц и выдачей зарплат в рублях.

«В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Ее будут судить в Балаклейском районном суде Харьковской области», — сообщили прокуроры.

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Дело уже передали в суд. Обвинят женщину в коллаборационизме. Ей грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 17:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Балаклеи 54-летняя женщина «переквалифицировалась» из предпринимательницы в «начальницу медслужбы»".