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Власниця аптек із Балаклії піде під суд за роботу на окупантів

Суспільство 17:30   06.06.2023
Оксана Горун
Власниця аптек із Балаклії піде під суд за роботу на окупантів

Під час окупації Балаклії 54-річна жінка “перекваліфікувалася” з підприємниці на “начальницю медслужби”.

“Вона обійняла посаду так званого “начальника медслужбы Балаклейского териториального управления” при окупаційній адміністрації, змінивши профіль своєї діяльності. До захоплення міста військовими зс рф жінка була власницею аптек у місті”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На своїй новій посаді колаборантка проводила наради, видавала “цінні вказівки” співробітникам, приймала людей на роботу. Крім того, вона займалася фінансуванням лікарень та видачею зарплат у рублях.

“Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Балаклійському районному суді Харківської області”, – повідомили прокурори.

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Справу вже передали до суду. Звинувачують жінку в колабораціонізмі. Їй загрожує від п’яти до десяти років в’язниці із можливою конфіскацією майна.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 17:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації Балаклії 54-річна жінка “перекваліфікувалася” з підприємниці на “начальницю медслужби”".