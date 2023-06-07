На фронте погиб воин с Золочевщины
Фото: Золочевский поселковый совет
На фронте погиб житель села Калиново Харьковской области Игорь Кобас 1978 года рождения.
Об этом сообщили в Золочевском поселковом совете. С первых дней войны Игорь Кобас пошел защищать Украину. В одной из горячих точек, выполняя боевое задание, он получил огнестрельное осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
«Семья осталась без поддержки и опоры, дети без отца», — рассказали в поселковом совете.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фронте погиб житель села Калиново Харьковской области Игорь Кобас 1978 года рождения.".