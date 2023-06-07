Жителей Балаклейской громады снова предупреждают о взрывах
В Балаклейской громаде на Харьковщине продолжается разминирование.
7 июня в громаде работают саперы, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
«Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», – предупредили в Балаклейской ГВА.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 12:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклейской громаде на Харьковщине продолжается разминирование.".