Жителів Балаклійської громади знову попереджають про вибухи
У Балаклійській громаді на Харківщині продовжується розмінування.
7 червня у громаді працюють сапери, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
«Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки», – попередили у Балаклійській МВА.
Читайте також: У громаду на Харківщині повернули газ: енергоносія не було через обстріли
Новини за темою:
Ви читали новину: «Жителів Балаклійської громади знову попереджають про вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 12:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді на Харківщині продовжується розмінування.".