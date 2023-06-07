У громаду на Харківщині повернули газ: енергоносія не було через обстріли
Фото: ХОВА
Внаслідок ракетних обстрілів у Чугуївській громаді окупанти пошкодили один з розподільних сталевих газопроводів, що доставляє газ у будинки споживачів.
Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА.
«Уже відновлено подачу енергоресурсу в будинки жителів громади. Спеціалісти АТ «Харківгаз» протягом доби відремонтували перебиту російським ворогом ділянку мережі», – зазначили у ХОВА.
Крім того, внаслідок обстрілу інфраструктури Балаклійської громади зазнали руйнувань газопроводи чотирьох житлових будинків. Газовики оперативно локалізували витоки газу через перебиті труби. Наразі фахівці ремонтують пошкоджені комунікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 11:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетних обстрілів у Чугуївській громаді окупанти пошкодили один з розподільних сталевих газопроводів, що доставляє газ у будинки споживачів.".