У громаду на Харківщині повернули газ: енергоносія не було через обстріли

Внаслідок ракетних обстрілів у Чугуївській громаді окупанти пошкодили один з розподільних сталевих газопроводів, що доставляє газ у будинки споживачів.

Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА.

«Уже відновлено подачу енергоресурсу в будинки жителів громади. Спеціалісти АТ «Харківгаз» протягом доби відремонтували перебиту російським ворогом ділянку мережі», – зазначили у ХОВА.

Крім того, внаслідок обстрілу інфраструктури Балаклійської громади зазнали руйнувань газопроводи чотирьох житлових будинків. Газовики оперативно локалізували витоки газу через перебиті труби. Наразі фахівці ремонтують пошкоджені комунікації.