В громаду на Харьковщине вернули газ: энергоносителя не было из-за обстрелов

В результате ракетных обстрелов в Чугуевской громаде оккупанты повредили один из распределительных стальных газопроводов, доставляющий газ в дома.

Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и горюче-энергетического комплекса ХОВА.

«Уже возобновлена подача энергоресурса в дома жителей громады. Специалисты АО «Харьковгаз» в течение суток отремонтировали перебитый российским врагом участок сети», — отметили в ХОВА.

Кроме того, в результате обстрела инфраструктуры Балаклейской громады были разрушены газопроводы четырех жилых домов. Специалисты локализовали утечку газа через перебитые трубы. Сейчас специалисты ремонтируют поврежденные коммуникации.