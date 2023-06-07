В громаду на Харьковщине вернули газ: энергоносителя не было из-за обстрелов
Фото: ХОВА
В результате ракетных обстрелов в Чугуевской громаде оккупанты повредили один из распределительных стальных газопроводов, доставляющий газ в дома.
Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и горюче-энергетического комплекса ХОВА.
«Уже возобновлена подача энергоресурса в дома жителей громады. Специалисты АО «Харьковгаз» в течение суток отремонтировали перебитый российским врагом участок сети», — отметили в ХОВА.
Кроме того, в результате обстрела инфраструктуры Балаклейской громады были разрушены газопроводы четырех жилых домов. Специалисты локализовали утечку газа через перебитые трубы. Сейчас специалисты ремонтируют поврежденные коммуникации.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетных обстрелов в Чугуевской громаде оккупанты повредили один из распределительных стальных газопроводов, доставляющий газ в дома.".