На фронті загинув воїн із Золочівщини
Фото: Золочівська селищна рада
На фронті загинув мешканець села Калинове Харківської області Ігор Кобас 1978 року народження.
Про це повідомили в Золочівській селищній раді. З перших днів війни Ігор Кобас пішов захищати Україну. В одній з гарячих точок виконуючи бойове завдання він отримав вогнепальне осколкове поранення, несумісне з життям.
«Родина залишилася без підтримки та опори, діти без батька», – зазначили у селищній раді.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 12:52;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На фронті загинув мешканець села Калинове Харківської області Ігор Кобас 1978 року народження.".