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На фронті загинув воїн із Золочівщини

Події 12:52   07.06.2023
Виктория Яковенко
На фронті загинув воїн із Золочівщини Фото: Золочівська селищна рада

На фронті загинув мешканець села Калинове Харківської області  Ігор Кобас 1978 року народження.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді. З перших днів війни Ігор Кобас пішов захищати Україну. В одній з гарячих точок виконуючи бойове завдання він отримав вогнепальне осколкове поранення, несумісне з життям.

«Родина залишилася без підтримки та опори, діти без батька», – зазначили у селищній раді.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 12:52;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На фронті загинув мешканець села Калинове Харківської області  Ігор Кобас 1978 року народження.".