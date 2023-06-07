На фронті загинув воїн із Золочівщини

На фронті загинув мешканець села Калинове Харківської області Ігор Кобас 1978 року народження.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді. З перших днів війни Ігор Кобас пішов захищати Україну. В одній з гарячих точок виконуючи бойове завдання він отримав вогнепальне осколкове поранення, несумісне з життям.

«Родина залишилася без підтримки та опори, діти без батька», – зазначили у селищній раді.

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