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На Харьковщине мужчина набросился с ножом на знакомого из-за ссоры – полиция

Происшествия 14:54   07.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина набросился с ножом на знакомого из-за ссоры – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Задержали 37-летнего жителя Изюмского района, который едва не убил своего знакомого.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 5 июня около 22:00 между знакомыми возникла ссора. 37-летний злоумышленник разозлился, достал из сумки складной нож и ударил 42-летнего мужчину.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Злоумышленник был задержан, ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 14:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задержали 37-летнего жителя Изюмского района, который едва не убил своего знакомого.".