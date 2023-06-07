На Харьковщине мужчина набросился с ножом на знакомого из-за ссоры – полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
Задержали 37-летнего жителя Изюмского района, который едва не убил своего знакомого.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 5 июня около 22:00 между знакомыми возникла ссора. 37-летний злоумышленник разозлился, достал из сумки складной нож и ударил 42-летнего мужчину.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.
Злоумышленник был задержан, ему сообщили о подозрении в совершении преступления.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 14:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задержали 37-летнего жителя Изюмского района, который едва не убил своего знакомого.".