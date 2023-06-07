На Харківщині чоловік накинувся з ножем на знайомого через сварку – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
Затримали 37-річного мешканця Ізюмського району, який ледь не вбив свого знайомого.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 5 червня близько 22:00 між знайомими виникла сварка. 37-річний зловмисник розлютився, дістав з сумки складний ніж і вдарив 42-річного чоловіка.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.
Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.
Читайте також: Судовий позов через погані укриття отримав коледж на Харківщині
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині чоловік накинувся з ножем на знайомого через сварку – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 14:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Затримали 37-річного мешканця Ізюмського району, який ледь не вбив свого знайомого. ".