На Харківщині чоловік накинувся з ножем на знайомого через сварку – поліція

Затримали 37-річного мешканця Ізюмського району, який ледь не вбив свого знайомого.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 5 червня близько 22:00 між знайомими виникла сварка. 37-річний зловмисник розлютився, дістав з сумки складний ніж і вдарив 42-річного чоловіка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Читайте також: Судовий позов через погані укриття отримав коледж на Харківщині