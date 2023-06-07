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На Харківщині чоловік накинувся з ножем на знайомого через сварку – поліція

Події 14:54   07.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік накинувся з ножем на знайомого через сварку – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Затримали 37-річного мешканця Ізюмського району, який ледь не вбив свого знайомого.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 5 червня близько 22:00 між знайомими виникла сварка. 37-річний зловмисник розлютився, дістав з сумки складний ніж і вдарив 42-річного чоловіка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 14:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Затримали 37-річного мешканця Ізюмського району, який ледь не вбив свого знайомого.  ".