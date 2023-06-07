В Харькове родился малыш-шимпанзе (фото)
Фото: facebook харьковского экопарка
В харьковском экопарке сообщили о пополнении в семействе шимпанзе, вывезенных в свое время из-под обстрелов в зоопарк в Харькове.
«Спасибо всей команде зоопарка за заботу, неравнодушие и каждодневный труд. Сегодня, в тяжелое военное время, совершенно по-особому воспринимаются радостные события, они вдохновляют и дарят надежду. В нашей большой семье прибавление – у наших шимпанзе Ромы и Джеты, которые сейчас живут в Харьковском зоопарке, родился малыш. Новая жизнь, пусть она будет счастливой и мирной!» — сообщили на странице экопарка в facebook.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 08:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке сообщили о пополнении в семействе шимпанзе, вывезенных в свое время из-под обстрелов в зоопарк в Харькове".