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В Харькове родился малыш-шимпанзе (фото)

Общество 08:09   07.06.2023
Оксана Горун
В Харькове родился малыш-шимпанзе (фото) Фото: facebook харьковского экопарка

В харьковском экопарке сообщили о пополнении в семействе шимпанзе, вывезенных в свое время из-под обстрелов в зоопарк в Харькове.

«Спасибо всей команде зоопарка за заботу, неравнодушие и каждодневный труд. Сегодня, в тяжелое военное время, совершенно по-особому воспринимаются радостные события, они вдохновляют и дарят надежду. В нашей большой семье прибавление – у наших шимпанзе Ромы и Джеты, которые сейчас живут в Харьковском зоопарке, родился малыш. Новая жизнь, пусть она будет счастливой и мирной!» — сообщили на странице экопарка в facebook.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 08:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке сообщили о пополнении в семействе шимпанзе, вывезенных в свое время из-под обстрелов в зоопарк в Харькове".