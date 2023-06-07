В Харькове родился малыш-шимпанзе (фото)

В харьковском экопарке сообщили о пополнении в семействе шимпанзе, вывезенных в свое время из-под обстрелов в зоопарк в Харькове.

«Спасибо всей команде зоопарка за заботу, неравнодушие и каждодневный труд. Сегодня, в тяжелое военное время, совершенно по-особому воспринимаются радостные события, они вдохновляют и дарят надежду. В нашей большой семье прибавление – у наших шимпанзе Ромы и Джеты, которые сейчас живут в Харьковском зоопарке, родился малыш. Новая жизнь, пусть она будет счастливой и мирной!» — сообщили на странице экопарка в facebook.