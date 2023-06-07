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У Харкові народився малюк-шимпанзе (фото)

Суспільство 08:09   07.06.2023
Оксана Горун
У Харкові народився малюк-шимпанзе (фото)

У харківському екопарку повідомили про поповнення в родині шимпанзе, вивезених свого часу з-під обстрілів до зоопарку в Харкові.

“Дякуємо всій команді зоопарку за турботу, небайдужість і щоденну працю. Сьогодні, у важкий воєнний час, зовсім по-особливому сприймаються радісні події, вони надихають і дарують надію. У нашій великій родині поповнення – у наших шимпанзе Роми та Джети, які зараз живуть у Харківському зоопарку, народився малюк. Нове життя, нехай воно буде щасливим і мирним!” повідомили на сторінці екопарку у фейсбуці.

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 08:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському екопарку повідомили про поповнення в родині шимпанзе, вивезених свого часу з-під обстрілів до зоопарку в Харкові".