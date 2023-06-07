У Харкові народився малюк-шимпанзе (фото)
У харківському екопарку повідомили про поповнення в родині шимпанзе, вивезених свого часу з-під обстрілів до зоопарку в Харкові.
“Дякуємо всій команді зоопарку за турботу, небайдужість і щоденну працю. Сьогодні, у важкий воєнний час, зовсім по-особливому сприймаються радісні події, вони надихають і дарують надію. У нашій великій родині поповнення – у наших шимпанзе Роми та Джети, які зараз живуть у Харківському зоопарку, народився малюк. Нове життя, нехай воно буде щасливим і мирним!” – повідомили на сторінці екопарку у фейсбуці.
Читайте також: “Я міг померти через хом’ячка”: трагедії та відкриття екопарку під Харковом
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові народився малюк-шимпанзе (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 08:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському екопарку повідомили про поповнення в родині шимпанзе, вивезених свого часу з-під обстрілів до зоопарку в Харкові".