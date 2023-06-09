В выходные в Харькове изменятся некоторые маршруты трамваев и троллейбусов

Изменения коснутся движения трамваев на ул. Академика Павлова и троллейбусов на пр. Юбилейном в районе «Барабашово». Участки улиц в Харькове станут непроездными для электротранспорта в воскресенье, 11 июня, с 10:00 до 14:00.

«Движение трамваев на ул. Академика Павлова, от пер. Салтовского до ул. Героев Труда, и троллейбусов на пр. Юбилейном, от пр. Льва Ландау до разворотного круга «Ст. м. «Академика Барабашова», будет прекращено с 10:00 до 14:00 11 июня, — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. — Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом тяговой подстанции наземного электротранспорта».

В это время транспорт поедет следующим образом.

🚃 Трамваи:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;



№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

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🚎 Троллейбусы:

№24: разворотный круг «602-й микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№56: разворотный круг «Восточная Салтовка» – ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№267: разворотный круг «Парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом».