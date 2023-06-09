Live
  • Пятница 09.06.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🟢

В выходные в Харькове изменятся некоторые маршруты трамваев и троллейбусов

Общество 20:09   09.06.2023
Оксана Горун
В выходные в Харькове изменятся некоторые маршруты трамваев и троллейбусов

Изменения коснутся движения трамваев на ул. Академика Павлова и троллейбусов на пр. Юбилейном в районе «Барабашово». Участки улиц в Харькове станут непроездными для электротранспорта в воскресенье, 11 июня,  с 10:00 до 14:00.

«Движение трамваев на ул. Академика Павлова, от пер. Салтовского до ул. Героев Труда, и троллейбусов на пр. Юбилейном, от пр. Льва Ландау до разворотного круга «Ст. м. «Академика Барабашова», будет прекращено с 10:00 до 14:00 11 июня, — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. — Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом тяговой подстанции наземного электротранспорта».

В это время транспорт поедет следующим образом.

🚃 Трамваи:
№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

Читайте также: На Харьковщине до конца месяца приостановят движение электричек к границе

🚎 Троллейбусы:

№24: разворотный круг «602-й микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№56: разворотный круг «Восточная Салтовка» – ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№267: разворотный круг «Парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом».

Автор: Оксана Горун
Популярно
ВСУ потеряли ЗРК Iris-T, два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley сегодня — BILD
ВСУ потеряли ЗРК Iris-T, два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley сегодня — BILD
09.06.2023
Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утреннего взрыва
Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утреннего взрыва
09.06.2023
На Харьковщине загрязнение воздуха после «прилета»: людей просят не гулять
На Харьковщине загрязнение воздуха после «прилета»: людей просят не гулять
09.06.2023
Враг ударил ракетой С-300 по окраине Харькова — Синегубов
Враг ударил ракетой С-300 по окраине Харькова — Синегубов
09.06.2023
В выходные в Харькове изменятся некоторые маршруты трамваев и троллейбусов
В выходные в Харькове изменятся некоторые маршруты трамваев и троллейбусов
09.06.2023
Противник хочет восстановить рубеж обороны между Купянском и Боровой — Машовец
Противник хочет восстановить рубеж обороны между Купянском и Боровой — Машовец
09.06.2023

Новости по теме:

18:47
ВСУ потеряли ЗРК Iris-T, два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley сегодня — BILD
16:55
На два месяца завтра из-за ремонта перекроют улицу для транспорта в Харькове
21:35
Один из харьковских автобусов меняет маршрут со 2 июня
08:50
В Харькове сегодня с 9:30 прекратят движение троллейбусов на одной из улиц
18:30
В понедельник трамваи и троллейбусы в Харькове изменят маршруты

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В выходные в Харькове изменятся некоторые маршруты трамваев и троллейбусов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 20:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изменения коснутся движения трамваев на ул. Академика Павлова и троллейбусов на пр. Юбилейном в районе «Барабашово». Участки улиц в Харькове станут непроездными для электротранспорта в воскресенье, 11 июня,  с 10:00 до 14:00".