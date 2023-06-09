У вихідні в Харкові зміняться деякі маршрути трамваїв і тролейбусів

Зміни торкнуться руху трамваїв на вул. Академіка Павлова та тролейбусів на пр. Ювілейному в районі “Барабашово”. Ділянки вулиць у Харкові стануть непроїзними для електротранспорту у неділю, 11 червня, з 10:00 до 14:00.

“Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, від пров. Салтівського до вул. Героїв Праці, та тролейбусів на пр. Ювілейному, від пр. Льва Ландау до розворотного кола “Ст. м. “Академіка Барабашова“, буде припинений з 10:00 до 14:00 11 червня, – повідомила пресслужба Харківської міськради. – Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом тягової підстанції наземного електротранспорту”.

У цей час транспорт поїде так.

🚃 Трамваї:

№16, 16А: розворотне коло “Салтівське“ – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло “Журавлівський гідропарк“;

№27: розворотне коло “Новожанове“ – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло “Салтівське“.

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🚎 Тролейбуси:

№24: розворотне коло “602-й мікрорайон“ – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло “Ст. м. “Турбоатом“;

№56: розворотне коло “Східна Салтівка“ – вул. Валентинівська – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло “Ст. м. “Турбоатом“;

№267: розворотне коло “Парк “Зустріч“ – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло “Ст. м. “Турбоатом“.