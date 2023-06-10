На Харьковщине уничтожили танк РФ, его экипаж «догнала справедливость» (видео)

Беспилотники 92 ОМБр уничтожают врага на Купянско-Сватовском направлении. Опубликовано видео избавления украинской земли от российской техники, а затем отдельно — ее экипажа.

Видео опубликовал в своем telegram командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр Юрий Федоренко.

«Едет вражеский танчик по нашим украинским дорогам, думает, что он в безопасности. Но вот прилетает ему подарочек: «Бабах!» Экипаж думает: «Фух, остались в живых», — выскакивают из танчика, но и здесь догоняет их справедливость — еще один подарок падает прямо им на головы. Нет ни экипажа, ни танчика. И так будет с каждым, кто пришел на нашу землю», — прокомментировал Федоренко за кадром.