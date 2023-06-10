На Харьковщине уничтожили танк РФ, его экипаж «догнала справедливость» (видео)
Фото: скрин
Беспилотники 92 ОМБр уничтожают врага на Купянско-Сватовском направлении. Опубликовано видео избавления украинской земли от российской техники, а затем отдельно — ее экипажа.
Видео опубликовал в своем telegram командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр Юрий Федоренко.
Читайте также: Подразделения 92 ОМБр улучшили положение на Харьковщине, заняв высоту
«Едет вражеский танчик по нашим украинским дорогам, думает, что он в безопасности. Но вот прилетает ему подарочек: «Бабах!» Экипаж думает: «Фух, остались в живых», — выскакивают из танчика, но и здесь догоняет их справедливость — еще один подарок падает прямо им на головы. Нет ни экипажа, ни танчика. И так будет с каждым, кто пришел на нашу землю», — прокомментировал Федоренко за кадром.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине уничтожили танк РФ, его экипаж «догнала справедливость» (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 19:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беспилотники 92 ОМБр уничтожают врага на Купянско-Сватовском направлении. Опубликовано видео избавления украинской земли от российской техники, а затем отдельно — ее экипажа".